Eine ganze Generation von Radport-Fans lag ihm zu Füßen. Dem Mann aus Gera mit dem unwiderstehlichen Antritt. Olaf Ludwig begeisterte nicht nur in der früheren DDR, wo er in den 80er-Jahren zwei Mal die Friedensfahrt gewann und 1988 in Seoul Olympiasieger wurde. Auch als Profi nach der Wende machte der Thüringer von sich reden, holte das Sprinttrikot bei der Tour de France und wurde 1993 Dritter bei der Weltmeisterschaft, übrigens hinter Lance Armstrong und Miguel Indurain. Später war er als Teamchef ein Strippenzieher in der Radsport-Szene: Ludwig kennt das ganz große Profigeschäft und seine Tücken.