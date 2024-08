Die Politik ist gewillt und möchte anpacken - nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene. Das machte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zuletzt mehfach klar. So auch am Dienstag (13. August 2024) auf einem Sport- und Wirtschafts-Event in Zwickau. Der CDU-Politiker, der sich aktuell im Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September befindet, sagte SPORT IM OSTEN: "2040 muss Olympia in Deutschland stattfinden. Und dann, 50 Jahre deutsche Einheit, in Leipzig Wettbewerbe."