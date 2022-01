Und so steht Voigt im Gesamt-Weltcup sogar knapp vor der sechsfachen WM-Medaillengewinnerin Herrmann. Die Gesamt-18. kann nicht behaupten, dass bei ihr alles passt. Zu Saisonbeginn war die 33-Jährige läuferisch von den Top-Athletinnen entfernt, dann klappte es am Schießstand nicht, negativer Höhepunkt waren acht Strafrunden in der Verfolgung von Oberhof. Erst in den letzten beiden Weltcups fing sich Herrmann. Trotzdem sagt sie bei einem Mediengespräch am Donnerstag (27.01.2022): "Die Lockerheit fehlt mir noch".

Dennoch hofft Herrmann, dass sie gleich im ersten Olympiarennen ran darf. Am Tag nach der Eröffnungsfeier steht am 5. Februar das Mixed-Rennen an. Und das wäre für Herrmann "ein Riesen-Ziel. Ich hoffe, dass ich die Ehre hab", sagt die wie Voigt in Ruhpolding trainierende Sächsin. "Mein Anspruch ist, da zu laufen. Für die Trainer ist die Entscheidung anstrengend. Sie wissen grundsätzlich über meine Stärken Bescheid. In der Staffel ist ein Nachlader auch nicht so entscheidend", spricht Herrmann über ihre Stärken auf der Strecke und Schwächen am Schießstand mit nur 80 Prozent Trefferquote.