Bei Schnee und Wind hat sich Überfliegerin Marte Olsbu Röiseland auch in der Verfolgung ihren Goldtraum erfüllt. Die Norwegerin siegte am Sonntag vor Elvira Öberg (Schweden) und Landsfrau Tiril Eckhoff. Vanessa Voigt aus Schmalkalden wurde Zwölfte und damit beste Deutsche in der Verfolgung. Franziska Preuß verbesserte sich um 15 Plätze und belegte Rang 15. Denise Herrmann vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, die im Einzelrennen einen sensationellen Gold-Triumph gefeiert hatte, überquerte als 17 die Ziellinie.

Vanessa Voigt beim Liegendschießen in Peking (Archiv). Bildrechte: IMAGO / Laci Perenyi