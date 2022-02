Die Zwischenbilanz der deutschen Bob-Pilotinnen im Yanqing Sliding Centre schürt große Hoffnungen auf Medaillen. Nach zwei Läufen führt Laura Nolte aus Winterberg mit Anschieberin Deborah Levi das Feld an, eine halbe Sekunde dahinter liegt die Oberhoferin Mariama Jamanka und Leichtathletin Alexandra Burghardt ebenfalls bestens im Rennen.

Die dritte deutsche Starterin Kim Kalicki (Wiesbaden) liegt zur Halbzeit mit Lisa Buckwitz auf Rang sechs (+1,34 Sekunden) in Lauerstellung. Elana Meyers Taylor (USA) ist Dritte (+0,74). Am Sonnabend (19. Februar) fällt dann in den Läufen drei und vier die Entscheidung.