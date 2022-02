Das "Team Deutschland" hat am Freitagnachmittag Ortszeit (4. Februar) die Bestätigung von zwei weiteren Covid-19-Fällen in der deutschen Olympiamannschaft erhalten. Bei Eric Frenzel und Terence Weber (Nordische Kombination) bestätigten die am Donnerstagabend durchgeführten Re-Tests damit das Ergebnis der Proben, die am Flughafen genommen worden waren. Die Athleten vom sächsischen Verein SSV Geyer waren nach dem Verdacht bereits von ihrer Teilmannschaft separiert worden. Aktuell gibt es bei beiden keine so genannten "Close Contacts". Das "Team D" und die Teilmannschaft stehen in ständigem Kontakt zu Frenzel und Weber.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon