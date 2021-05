Der Deutsche Olympische Sportbund hat die ersten 54 Athleten und Athletinnen für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 08. August) nominiert.

Nach mehr als einem Jahr, in dem die Qualifikation wohl so schwer und unberechenbar war wie noch nie, wurden Sportler aus den sechs Sportarten Schießen, Freiwasser- und Beckenschwimmen, Segeln, Sportklettern und Tischtennis benannt.

Die finale Größe des Team Deutschland für Tokio ist aufgrund noch laufender Qualifikationswettkämpfe aktuell noch nicht abzuschätzen. In London umfasste die Mannschaft 407 und in Rio 452 deutsche Starter. Die Nominierungsrunde am 18. Mai war die erste von insgesamt voraussichtlich fünf.