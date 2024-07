Bei der Wahl zum Fahnenträger setzt Reitz vor allem auf andere Sportschützen. "Wir haben eine große Community." Der Sportschütze sieht sich bei dieser Wahl jedoch als Underdog. "Meine Konkurrenten sind bekannter als ich, das liegt teils auch an der Sportart", so Reitz. Er schätze seine Chancen als gering ein, sagte er im Interview. Unverhofft kommt aber oft. So wie am Sonntag, als plötzlich das Telefon klingelte...