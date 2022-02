Der Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Frank Ullrich, hat sich für eine höhere Wertschätzung und bessere Bezahlung von Sportlerinnen und Sportlern ausgesprochen. "Die Olympischen Spiele gehören den Athleten und Athletinnen", sagte der Biathlon-Olympiasieger von 1980 dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking an diesem Freitag (04.02.22). Aus diesem Grund sei es wichtig, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) hinter ihnen stehe und sie in schwierigen Situationen schütze.

Im Juni 2021 war Ullrich (li.) mit dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz in Oberhof zu Gast. Bildrechte: IMAGO / photothek