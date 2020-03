"Eine Verschiebung ist unausweichlich. Auch wenn es aus sportlicher Sicht für mich hart ist. Aber die Gesundheit steht über allem. Die Virologen rechnen damit, dass man in den nächsten Monaten größere Sportveranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebene nicht durchführen kann. Somit wäre eine faire Qualifikation in diesem Jahr nicht möglich." (Quelle: "Volksstimme")

"Mir ist es eigentlich egal, wann sie letztlich stattfinden. Ich will zu den Olympischen Spielen. Ich vertraue darauf, dass die Verantwortlichen der Weltgesundheitsorganisation, des IOC und des Deutschen Olympischen Sportbundes die Situation richtig analysieren und entsprechende Lösungen finden." (Quelle: "Volksstimme")

"Mittlerweile bin ich auch auf dem Standpunkt, dass man das auf keinem Fall mehr tragen kann. Das IOC muss sich jetzt klar dazu positionieren. Der Herr Bach muss - auf gut Deutsch - die Eier in der Hose haben und sagen: 'Leute, auf Grundlage dieser weltweiten Pandemie können wir das nicht mehr stattfinden lassen.'" (Quelle: MDR)

"Dadurch, dass wir im Moment erst am Anfang der Ausbreitung stehen, macht es keinen Sinn, in vier Monaten Spiele durchzuführen. Alle Maßnahmen, die wir bis jetzt ergriffen haben, wären sinnlos gewesen, wenn dann auf einem Platz alle zusammen kommen. Ich hoffe, dass das IOC das erkennt und die Spiele verschiebt. Für uns Athleten ist es eine nie da gewesene Situation, aber ich habe das für mich schon so gut es geht akzeptiert." (Quelle: pm)