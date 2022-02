Katherine Sauerbrey (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

"Ich bin selber ein bisschen überrascht, dass es so gut ausgegangen ist", sagte die 24-Jährige aus dem thüringischen Steinbach-Hallenberg, die erst im Dezember bei der Tour de Ski im Weltcup debütiert hatte: "Es war richtig hart. Der 13. Platz freut mich riesig, ich bin super happy." Sauerbrey lag nach jeweils 7,5 km im klassischen sowie freien Stil zwar 2:23,8 Minuten hinter einer außerirdischen Johaug zurück, ließ aber eine ganze Reihe an Weltklasse-Läuferinnen hinter sich - darunter die Schwedin Charlotte Kalla (18.), die 2018 in Pyeongchang im Skiathlon triumphiert hatte. Katharina Hennig, Deutschlands stärkste Distanzläuferin, kam auf Platz 15. "Ich bin zu schnell an- und dann total eingegangen. Ich habe zwischendurch Sternchen gesehen. Das war ein Fehler", sagte die Oberwiesenthalerin.