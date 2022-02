Die deutschen Skilangläuferinnen haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking überraschend Silber in der Staffel gewonnen und damit für die erste Langlauf-Medaille des DSV beim einem Großereignis seit acht Jahren gesorgt.

Nach 4x5 Kilometern mussten sich Katherine Sauerbrey aus Steinbach-Hallenberg, die Oberwiesenthalerin Katharina Hennig, Victoria Carl aus Zella-Mehlis und Sofie Krehl mit 18,2 Sekunden Rückstand nur der Mannschaft des Russischen Olympischen Komitees geschlagen geben. Bis zum letzten Wechsel hatte das Quartett noch in Führung und auf Goldkurs gelegen. Bronze ging am Samstag an Schweden ( +20,7 ). Norwegens Weltmeisterinnen wurden nur Fünfte.