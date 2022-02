Katharina Hennig und Victoria Carl haben sensationell die Goldmedaille im Skilanglauf bei den Olympischen Winterspielen gewonnen. Die 25 Jahre alte Hennig und die ein Jahr ältere Carl siegten am Mittwoch (16. Februar) im Teamsprint vor Schweden und den Russinnen. Für Hennig und Carl war es bereits das zweite Edelmetall bei den Titelkämpfen und der ganz große Triumph. Am vergangenen Sonnabend (12. Februar) hatten sie gemeinsam mit Katherine Sauerbrey und Sofie Krehl Silber mit der Staffel gewonnen.

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um minus 10 Grad konnten die beiden Deutschen von Beginn an das Tempo der Spitzenduos mitgehen. Beim letzten Wechsel führte Hennig, die beim WSC Erzgebirge Oberwiesenthal trainiert, knapp vor Finnland und den USA, als sie auf Carl übergab. Die Schlussläuferin lag in der letzten Kurve noch auf Rang drei und besiegte dann in einem irrem Schlussspurt die Favoritinnen. Damit bescherte sie ihrem Teamchef Peter Schlickenrieder das schönste Geschenk zum 52. Geburtstag. Schon im Halbfinale waren Hennig und Carl sehr souverän aufgetreten und hatten ihren Lauf vor den USA und Österreich gewonnen.