Kombinierer Eric Frenzel ist endlich von seiner Isolation erlöst worden. Nach Informationen der Sportschau durfte der 33-Jährige am Montagabend (Ortszeit/14. Februar) nach einem weiteren negativen Corona-Test das Quarantäne-Hotel nahe Peking verlassen. Ein Start im Einzel am Dienstag (15. Februar) ist jedoch unrealistisch. Dagegen könnte der Athlet vom SSV Geyer und dreifache Olympia-Sieger für das Teamevent am Donnerstag (17. Februar) eine Option sein.