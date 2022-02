Kombinierer Eric Frenzel ist endlich von seiner Isolation erlöst worden. Nach Angaben des Deutschen Skiverbandes durfte der 33-Jährige am Montag (14. Februar) nach einem weiteren negativen Corona-Test das Quarantäne-Hotel nahe Peking verlassen. Ein Start im Einzel am Dienstag (15. Februar) ist jedoch unrealistisch. Dagegen könnte der Athlet vom SSV Geyer für das Teamevent am Donnerstag (17. Februar) eine Option sein.