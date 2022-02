Dabei sah Rydzek bis zum letzten Anstieg wie der sichere Sieger des 10-Kilometer-Laufes aus, bevor Geiger mit einem unglaublichen Atritt die Konkurrenz in Grund und Boden lief. Der Oberstdorfer, der einige Tage in Corona-Quarantäne verbracht hatte, setzte sich vor dem Norweger Jörgen Graabak und Lukas Greiderer aus Österreich durch. Rydzek kam als geschlagener Fünfter ins Ziel. Achter wurde Julian Schmid.

Terence Weber und Eric Frenzel konnten den ersten Wettkampf der Kombinierer nur vom Hotelzimmer aus beobachten. Weber, dessen Start zwischenzeitlich sogar wieder möglich schien, musste wegen wieder schlechterer CT-Werte doch in Quarantäne bleiben. Neben Frenzel, der 2014 und 2018 den Normalschanzen-Wettbewerb gewonnen hatte, und Weber fehlten auch Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber und der Este Kristjan Ilves wegen Corona.

Der deutsche Teamarzt Stefan Pecher hofft nun, dass Weber zumindest am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. "Wir hoffen, dass er heute einen Wert erreicht, sodass er morgen wieder zur Mannschaft stoßen kann." Weber hatte zuvor einen negativen Test erhalten. Er und Frenzel befinden sich seit der Einreise nach Peking in Quarantäne.

Für die Wettbewerbe von der Großschanze in der kommenden Woche sind Weber und dann wohl auch Frenzel nach wie vor eine Option. "Bei Eric Frenzel haben sich die Werte deutlich verbessert. Der CT-Wert ist nach oben gegangen, sodass wir hoffen, dass wir Eric nächste Woche an den Start bringen können", sagte der Mediziner. ganz so optimistisch klang Bundestrainer Hermann Weinbuch nicht: "Ich bin sehr skeptisch leider. Einer vielleicht, aber ob alle zwei? Ich weiß es nicht."