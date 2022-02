"Leider ist es so, dass sich die Werte bei Terence Weber wieder ein wenig verschlechtert haben. Somit können wir ihn noch nicht aus der Isolation holen. Wir hoffen, dass er heute einen Wert erreicht, sodass er morgen wieder zur Mannschaft stoßen kann", sagte Teamarzt Stefan Pecher. Weber hatte zuvor einen negativen Test erhalten. Er und Frenzel befinden sich seit der Einreise nach Peking in Quarantäne.

Somit werden die deutschen Kombinierer nur mit drei Athleten an den Start gehen. Für die Wettbewerbe von der Großschanze in der kommenden Woche sind Weber und dann wohl auch Frenzel nach wie vor eine Option. "Bei Eric Frenzel haben sich die Werte deutlich verbessert. Der CT-Wert ist nach oben gegangen, sodass wir hoffen, dass wir Eric nächste Woche an den Start bringen können", sagte der Mediziner. Der CT-Wert gibt an, wie ansteckend eine Person ist. In Deutschland liegt da der Grenzwert bei 30, in China ist er deutlich höher. Vor Beginn der Winterspiele wurde er auf 35 nach Kritik gesenkt.