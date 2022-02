Olympia | Winterspiele 2022 Deutsche Kombinierer holen mit Frenzel Staffel-Silber

Die deutschen Kombinierer mit Eric Frenzel haben in ihrem letzten Olympia-Wettkampf Silber in der Staffel gewonnen. Das DSV-Quartett musste sich im Teamwettkampf nur den überragenden Norwegen geschlagen geben, Bronze ging überraschend an Japan.