Geht da plötzlich doch noch was für Terence Weber? Nachdem der Deutsche Skiverband drauf verzichtete, mit Manuel Faißt den nachnominierten Athleten für den ersten Einzel-Wettbewerb am Mittwoch (09. Februar) zu berücksichtigen und nur mit einem Trio an den Start zu gehen, schließt Bundestrainer Hermann Weinbuch jetzt einen Einsatz von Weber bereits am Mittwoch nicht mehr aus. Er gehe davon aus, dass Weber bereits am Dienstag aus der Quarantäne entlassen wird. In diesem Fall will Weinbuch den Sachen für den Wettkampf melden.