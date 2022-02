Hoffen und Bangen bei den deutschen Kombinierern in Peking: Während es für Eric Frenzel nach dem nächsten positiven Testergebnis weiterhin düster bezüglich einer Teilnahme an den Olympia-Wettkämpfen aussieht, gibt es für seinen sächsischen Teamkollegen Terence Weber einen Lichtblick. Ein PCR-Test des 25-Jährigen hat das erhoffte negative Ergebnis gebracht. Auf das Resultat eines weiteren Tests wartet der Deutsche Skiverband noch, wie ein Sprecher am Montag (7. Februar) bestätigte. Wird der Akteur vom SSV Geyer erneut negativ getestet, darf er ins Training einsteigen und ist dann für die Wettbewerbe von der Großschanze in der kommenden Woche eine Option.

Erfüllt sich für Weber doch noch der Olympia-Traum? (Archiv( Bildrechte: imago images/Sven Simon