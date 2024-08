Aller guten Dinge sind drei: Bei seiner dritten Olympia-Teilnahme hat der Chemnitzer Dreispringer Max Heß erstmals das Finale erreicht. In Rio und Tokio war der 28-Jährige in der Qualifikation ausgeschieden.

Der EM-Fünfte sprang in der Qualifikation in Paris 16,98 Meter und sicherte sich damit das Weiterkommen. Der frühere Europameister hatte in diesem Jahr schon gute Leistungen gezeigt und auch die 17-Meter-Marke überboten. Bei der EM in Rom landete er vor zwei Monaten auf dem fünften Platz.