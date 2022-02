Die deutschen Biathletinnen sind ohne Top-Platzierung im Olympia-Sprint über 7,5 Kilometer geblieben. Vier Tage nach der Goldmedaille der Erzgebirgerin Denise Herrmann im Einzel über 15 Kilometer gewann die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland, für die es das zweite Gold nach dem Erfolg in der Mixed-Staffel war. Die Olympia-Dritte im Einzel schoss fehlerfrei und gewann in 20:44,3 Minuten vor der Schwedin Elvira Öberg und Dorothea Wierer aus Italien.

Vanessa Voigt schoss einmal mehr fehlerfrei, hatte in der Loipe aber keine Chance. Bildrechte: imago images/Laci Perenyi

Die Thüringerin Vanessa Voigt, die am Montag nur allzu knapp Bronze verpasst hatte, war am Freitag in Zhangjiakou als 18. mit 1:31,4 Minuten Rückstand beste Starterin aus dem deutschen Quartett. Herrmann kam nach zwei Schießfehlern mit 1:45,1 Minuten Rückstand als 22. ins Ziel. "Damit kann ich unter dem Strich natürlich nicht zufrieden sein", sagte Herrmann in der ARD Sportschau über ihre Leistung. Franziska Preuß belegte nach zwei Fehlern Rang 30, Vanessa Hinz qualifizierte sich trotz dreier Fehler als 55. Gerade noch für das Verfolgungsrennen der besten 60 am Sonntag (13. Februar, 10 Uhr).