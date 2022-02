Biathlet Erik Lesser darf zumindest schon mal einen goldenen Pin von den Winterspielen in Peking mit nach Hause nehmen. In einem Test-Massenstart am Samstag (12. Februar) über 12,5 Kilometer mit insgesamt neun Athleten traf Lesser alle 20 Schüsse und kam als Erster in Ziel. Anschließed schrieb er bei Instagram: "Es ist keine Medaille, aber es ist etwas."