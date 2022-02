Vom 4. bis zum 20. Februar steigen in Peking die Olympischen Winterspiele 2022. Wegen des Zeitunterschieds, China ist uns sieben Stunden voraus, stehen die Medaillen-Entscheidungen am frühen Morgen, am Vormittag und am Mittag deutscher Zeit (MEZ) an. Nach dem Aufstehen finden die Entscheidungen im Biathlon, Skispringen, Bob, Rodeln und der Nordischen Kombination an. Hier gibt es den Zeitplan der Entscheidungen.