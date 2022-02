Christopher Grotheer liegt zur Hälfte des Rennens klar in Führung. Sein Vorsprung auf den Weltcup-Gesamtzweiten Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg auf Rang zwei beträgt 0,70 Sekunden. Im ersten Durchgang war Grotheer in exakt 60 Sekunden ein Bahnrekord gelungen. Am Freitag (20.20 Uhr Ortszeit/13.20 MEZ) bietet sich in den abschließenden Läufen die Chance auf die erste deutsche Männer-Medaille im Skeleton bei Olympischen Spielen.