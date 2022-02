Was für ein packendes Olympia-Finale im Skispringen der Frauen: Katharina Althaus hatte bereits die Hand an Gold, wurde am Ende Zweite. Damit wiederholte sie ihren Erfolg, denn vor vier Jahren hatte Althaus in Pyeongchang auch schon Silber gewonnen. Den Olympiasieg sicherte sich die Slowenin Ursa Bogataj. Bronze ging mit Nika Kriznar an eine weitere Slowenin. 95 Minute hätte Althaus, die bei Halbzeit nach 105,5 Metern noch knapp in Führung gelegen hatte, springen müssen. Es wurden bei nicht ganz günstigen Windbedingungen 94 Meter.