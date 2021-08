Olympiasieger wurde der Inder Neeraj Chopra. Der 23-Jährige siegte am Samstag mit 87,58 Meter vor den Tschechen Jakub Vadlejch (86,67) und Vitezslav Vesely (85,44). Er ist damit Nachfolger des derzeit verletzten Thomas Röhler aus Jena, der 2016 in Rio de Janeiro triumphierte.



"Das ist bitter und kotzt mich tierisch an", sagte der enttäuschte Vetter im ZDF: "Es tut mir leid, für alle, die mir daheim so wahnsinnig die Daumen gedrückt haben." Er war mit 19 Siegen und als Weltjahresbester nach Japan gereist, hatte aber sichtlich mit dem teils nassen Anlaufbelag zu kämpfen und rutsche einmal aus.