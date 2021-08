Ein jähes Ende ihrer olympischen Reise musste Kugelstoßerin Christina Schwanitz verkraften. Die ehemalige Weltmeisterin musste bereits in der Qualifikation am Freitag (30. Juli) die Segel streichen. Am Ende stand Platz 14 mit 18,08 Metern zu Buche , fast einen halben Meter am Finale der besten Zwölf vorbei. Damit blieb der 36-Jährigen auch bei ihren vierten Sommerspielen der Traum von einer Olympiamedaille verwehrt. Die Goldmedaille ging an die Chinesin Gong Lijiao (20,58 Meter) vor Raven Saunders (USA) und Valeria Adams (Neuseeland).

"Es sind meine letzten Spiele, und dann muss ich so vom Platz schleichen", sagte die zweimalige Europameisterin Schwanitz nach ihrem Aus tief enttäuscht: "Das habe ich mir ganz anders vorgestellt." Körperliche Probleme seien es nicht gewesen, "es war der Kopf. Ich bin am großen Coup gescheitert, habe mir zuviel vorgenommen", sagte Schwanitz, deren Saison unter keinem guten Stern stand: Anfang des Jahres erlitt sie einen Bandscheibenvorfall, war so spät in die Saison eingestiegen, landete in Corona-Quantäne und kam nie an ihre Bestform heran.