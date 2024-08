Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat sich seinen Traum von der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris nicht erfüllen können. Der 24-jährige gebürtige Görlitzer musste sich nach dem abschließenden 1.500-Meter-Lauf am Samstagabend mit dem zweiten Platz hinter Markus Rooth aus Norwegen begnügen. Am Ende fehlten Neugebauer 48 Punkte auf Rooth, der sich mit 8.796 Punkten erstmals zum Olympiasieger krönte.