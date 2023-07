Nach den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und 1972 in München könnte das größte Sportevent der Welt erstmals wieder in Deutschland ausgetragen werden. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Donnerstag (06.07.2023) mitteilte, wurde unter dem Namen "DEINE IDEEN. DEINE SPIELE." eine Dialog- und Informationsinitiative zu einer möglichen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele gestartet.

Unter dem Motto "DEINE IDEEN. DEINE SPIELE." startet der DOSB eine Dialoginitiative zu einer möglichen deutschen Bewerbung für Olympische Spiele. Bildrechte: Deutsche Olympischer Sportbund