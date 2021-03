Olympia | Kanuslalom Rio-Sieger Franz Anton bangt ums Olympiaticket

Rund vier Monate vor dem geplanten Start der Olympischen Spiele in Tokio rennt dem Leipziger Slalomkanuten Franz Anton die Zeit davon. Der Startplatz hängt weiter in der Schwebe - auch weil der Platz am Ende kampflos an die Konkurrenz gehen könnte.