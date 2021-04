Leichtathletik Olympiasieger Röhler kommt nach Dessau

Thomas Röhler wird in Vorbereitung der Olympischen Spielen in Tokio einen Wettkampf in Dessau bestreiten. Der Speerwurf-Olympiasieger vom LC Jena startet am 21. Mai bei der 23. Auflage des Internationalen Leichtathletik-Meetings "Anhalt 2021" im Paul Greifzu-Stadion.