Heike Drechsler, selbst zweifache Olympiasiegerin im Weitsprung, kann die Entscheidung Mihambos dennoch nachvollziehen. "Jeder sucht eine große Herausforderung. Wenn die Chance da ist, muss man sie nutzen", sagte die 55-Jährige im "SpiO"-Talk am Donnerstag (4. Juni). Dennoch sei es "schade, dass sie nicht hier bleibt. Ich hoffe einfach, dass es der richtige Plan ist. Am Ende ist es Malaikas Weg."

Dabei sieht Drechsler Mihambos Entscheidung maßgeblich in der Person Carl Lewis begründet. Da sich der neunmalige Olympiasieger auch neben dem Sport in zahlreichen Projekten engagiert, könnte Mihambo auch "darin eine neue Herausforderung suchen." Die Entscheidung sei in jedem Fall ein Risiko, "jeder wird dort genau hingucken, das wird ihr auch bewusst sein", meint Drechsler: "Es kann aber natürlich auch Flügel geben."

Mihambo ist nach Mittel- und Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen sowie Sprinterin Gina Lückenkemper bereits der dritte deutsche Leichtathletik-Star, der sich in jüngster Zeit einem Trainingsprogramm in den Vereinigten Staaten anschließt. "Die Athleten suchen neue Herausforderungen. Das muss man ihnen auch zugestehen", findet Drechsler. Obwohl der DLV gute Strukturen und Möglichkeiten in der Förderung hat, wird es für den Verband immer schwieriger, die Athleten zu halten: "Aber wenn man jung ist, möchte man auch in die Welt hinaus und etwas erleben."