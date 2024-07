Slalomkanutin Elena Lilik hat bei den Olympischen Spielen in Paris im Canadier-Einer die Silbermedaille gewonnen. Die 25-jährige gebürtige Weimarerin legte im Stade Nautique de Vaires-sur-Marne einen fehlerfreien Finallauf hin. Die Canadier-Weltmeisterin von 2021 absolvierte den Wildwasser-Parcour mit 23 Toren in 103,54 Sekunden.

Den Olympiasieg holte sich wie im Kajak die Australierin Jessica Fox in 101,06 Sekunden. Rang drei ging an Evy Leibfahrt aus den USA in 109,95 Sekunden. Die Halbfinal-Schnellste Gabriela Satkova aus Tschechien wurde nur Siebte.