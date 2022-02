Nach zweieinhalb Wochen in der olympischen Parallelwelt ging für das deutsche Team am Sonntag (20. Februar) das ganz spezielle Peking-Abenteuer zu Ende. Mit zwölf Goldmedaillen, zehn silbernen und fünf bronzenen belegten Deutschlands Athleten in der Medaillenwertung hinter Norwegen Rang zwei. Es könnte also Zufriedenheit herrschen, doch die Spiele haben nicht nur sportliche Spuren hinterlassen. Die besonderen Begleitumstände wirken immer noch nach.

Die Menschenrechtssituation in China, das Thema Nachhaltigkeit und die fragwürdige Rolle des IOC - all das beschäftigte die deutschen Athleten, auch als das olympische Feuer erloschen war. Noch in 50 Jahren werde er sagen können, so Biathlet Erik Lesser im Deutschlandfunk: "Leute, egal was gekommen ist, Peking war immer schlimmer."