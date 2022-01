Olympische Winterspiele Muss die Politik die Sportler schützen?

Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und immer noch gibt es viele Bedenken – bei Politikern genauso wie bei Sportlern. Zum einen natürlich wegen der rigiden Corona-Maßnahmen in Peking, aber auch wegen der politischen Rahmenbedingungen. Wie sollen sich die Sportlerinnen und Sportler verhalten? Was dürfen sie sagen in einem Land, das viele als Diktatur bezeichnen, in dem die Menschenrechte missachtet und die Bevölkerung systematisch überwacht wird? Was müssen Politik und Sportverbände tun?