27 mitteldeutsche Athletinnen und Athleten starten bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Insgesamt schickte der Deutsche Olympische Sport-Bund (DOSB) 149 Sportler nach China. 2018 in Pyeongchang waren es 153. In Südkorea war "Team Deutschland" mit 31 Medaillen Zweiter hinter Norwegen (39) geworden.