Patrick Beckert hat bei den Olympischen Spielen in Peking über die 5.000 Meter eine Top-Ten-Platzierung verpasst. Der Erfurter landete in 6:19,58 Minuten auf dem elften Platz. Gold gewann dank einer fulminanten Schlussrunde Topfavorit Nils van der Poel aus Schweden. Beckert, der vor vier Jahren in Pyeongchang Zehnter geworden war, blickte nicht unzufrieden auf sein Rennen: "In den ersten Runden hat mir etwas das Tempo gefehlt, was aber okay ist, weil wir die letzten Wochen und Monate komplett auf die 10 000 Meter trainiert haben. Es war ein konstanter Lauf. Das lässt hoffen für die 10 000 Meter." Dort habe er durchaus eine Medaillenchance am Freitag, "auch wenn ich nicht zu den drei Topfavoriten zähle".

Patrick Beckert freut sich jetzt auf die 10.000 Meter. Bildrechte: IMAGO / Xinhua