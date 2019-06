Der Blutdoping-Skandal um den deutschen Arzt Mark Schmidt könnte sich noch erheblich ausweiten. "Da werden neue Erkenntnisse kommen. Ich will nicht ausschließen, dass sich der Kreis von 21 Sportlern deutlich erweitert. Wir sind guter Dinge, dass alles ans Tageslicht kommen wird", sagte Lars Mortsiefer als Vorstand der Nationalen Anti-Doping-Agentur bei der Jahres-Pressekonferenz am Dienstag in Berlin.

Enttäuscht zeigten sich die Verantwortlichen allerdings vom Desinteresse der Wirtschaft, sich am Anti-Doping-Kampf finanziell zu beteiligen. "Wir laufen vor verschlossene Türen. Wir sind kein attraktiver Partner", sagte die die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann . So stammen zwei Drittel des Budgets in Höhe von 9,7 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Der Sport beteiligt sich mit 2,8 Millionen Euro an den Kosten, 800.000 Euro kommen dabei vom Deutschen Fußball-Bund.