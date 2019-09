Eskau war in ihrer Klasse H5 unschlagbar. Auf ihrem neu entwickelten Handbike als Letzte auf die Strecke gegangen, überholte die 49-Jährige bis auf die spätere Zweitplatzierte alle Konkurrentinnen. Sie war bei ihrem Sieg 28 Sekunden schneller als Oksana Masters aus den USA. "Ich war in der ganzen Vorbereitung leider sehr krank und durfte nicht damit rechnen, dass ich nochmals Weltmeisterin werden kann", sagte Eskau. Ihr neues Sportgerät sei "ausgesprochen schnell". "Das war sowohl ein moralischer, als auch ein technischer Vorteil. Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen, denn ich wollte mich sauber für Tokio qualifizieren. Eine Goldmedaille ist quasi die Eintrittskarte und ich bin unglaublich glücklich.“

Vico Merklein war einer der Favoriten in der Klasse H3 der Männer, die mit 38 Startern sehr stark besetzt war. Als der 42-jährige Berliner ins Ziel kam, leuchtete eine neue Bestzeit auf: 29:49,20 Minuten. Damit blieb Merklein als Einziger seiner Klasse unter 30 Minuten und gewann nach der paralympischen Goldmedaille 2016 zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft.



Routinier Hans-Peter Durst - Doppelweltmeister von 2017 im Zeitfahren und Straßenrennen - musste sich in diesem Jahr drei Operationen unterziehen und konnte zu keinem Weltcuprennen antreten. Dennoch bekam er das Vertrauen des Bundestrainers und zahlte dies mit der Bestzeit von 34:06,93 Minuten und dem WM-Titel zurück.



Maximilian Jäger gab in seiner ersten Saison im Para Radsport sein WM-Debüt. Der 19-Jährige wurde nur vom Chinesen Jianxin Chen bezwungen und gewann in 37:16,45 Minuten sensationell die Silbermedaille.