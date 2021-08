Die erste Paralympics-Medaille bei den Spielen in Tokio wollte sich Denise Schindler mit Gummibärchen versüßen. Die 35-jährige Radsportlerin holte am Mittwoch (25. August) nicht nur Bronze in der 3000-Meter-Verfolgung, sondern gewann auch die erste in der japanischen Hauptstadt vergebene Paralympics-Medaille.

Schindler: "Ich war den ganzen Tag nicht ansprechbar"

Schindler strahlt über Bronze. Bildrechte: imago images/AFLOSPORT "Ich stand so unter Druck, ich war den ganzen Tag nicht ansprechbar", sagte sie: "Am Ende sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen, das hat die ganze Bahn gehört." Mit einem lauten Jubelschrei ließ die "Killerbiene" genannte Schindler ihre Freude im Izu Velodrome freien Lauf.



In 3:55,120 Minuten besiegte sie im Bronze-Rennen die US-Amerikanerin Clara Brown (4:01,523) deutlich, auch dank der Unterstützung der deutschen Delegation um DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. "Der Präsident höchstpersönlich hat mich heute zu Bronze geschrien", sagte sie. Das erste Paralympics-Gold holte die Australierin Paige Greco.



Schon drei Medaillen in London und Rio de Janeiro

Denise Schindler in ihrem Kraftraumkeller. Bildrechte: dpa Schindler rutschte als Zweijährige in ihrer Geburtsstadt Karl-Marx-Stadt auf eisigem Weg unter eine Straßenbahn und verlor ein Bein. Ihre Prothese lässt sie mit einem 3D-Drucker erstellen und brachte damit auf der Hannover-Messe 2016 den damaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Staunen.



Bereits bei den Paralympics in London 2012 und vier Jahre später in Rio de Janeiro holte Schindler insgesamt zweimal Silber und einmal Bronze, allerdings auf der Straße. Nun klappte es gleich im ersten Rennen in Tokio. "Ich bin unheimlich dankbar und glücklich», betonte sie und peilt weiteres Edelmetall auf der Straße an. «Ich lass‘ das jetzt auch erstmal sacken", erklärte Schindler.