Friedhelm Julius Beucher geht mit großen Hoffnungen in die Paralympischen Spiele in Tokio. "Wir fahren nicht auf Platz hierhin, sondern fahren in vielen Bereichen auf Sieg", sagte der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS): "Wir bringen unheimlich gute Vorleistungen mit. Ich sehe keinen in der Welt, der weiter als Markus Rehm springt oder schneller als Johannes Floors läuft."