Mikolaschek, die ursprünglich aus Wimmelburg in Sachsen-Anhalt stammt und seit 2013 bei Borussia Düsseldorf spielt, überstand dabei gemeinsam mit ihrem Mixed-Partner Brüchle (Lindau am Bodensee) einen Nervenkrimi gegen das südkoreanische Duo Kim Jung-gil/Yoon Jiyu. In einem hart umkämpften Duell erwischten Mikolaschek und Brüchle zwar den besseren Start und gewannen den ersten Satz (11:6), im Anschluss drehten die Südkoreaner aber die Partie und gingen mit 2:1-Sätzen in Führung. Im vierten Satz waren Kim/Yoon beim Stand von 9:6 nur noch zwei Punkte vom Titel entfernt, ehe Bundestrainer Hannes Doesseler seine Schützlinge per Timo-Out zurück in die Spur brachte. Mit 12:11 holten Mikolaschek und Brüchle den Satz und machten im Anschluss den Sack endgültig zu (11:8).