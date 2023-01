"Er ist der einzige Reiter, der hinterherhängt. Die Weltcupsaison lief noch nicht nach Plan. Er hatte letztes Jahr ein bisschen Pech. Ein Pferd hatte Fieber bekommen. Deshalb ist er auf dem Weg nach La Coruña umgedreht. Letzte Woche war er am Freitag in der Qualifikation mit "Dominator" überragend. Im Weltcup-Springen hat es nicht so geklappt. Er muss Gas geben, sonst wird das nichts mehr mit der Qualifikation."

"Wenn er zwei Top-Ergebnisse hat, vielleicht. Geplant sind der Start hier in Leipzig und in zwei Wochen in Bordeaux. Da muss er richtig punkten, sonst ist der Zug abgefahren. Aber hier in Leipzig war das ja immer sein Turnier. Da bin ich guter Dinge, dass ihm das noch gelingt."