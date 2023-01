Christian Ahlmann, der am Freitag in der Qualifikation für das Weltcup-Springen der schnellste fehlerfreie Reiter gewesen war, ging das Stechen nicht zu schnell an, beim letzten Hindernis blieb Fuchswallach "Mandato van de Neerheide" allerdings an einer Stange hängen – Platz zehn. Direkt hinter ihm landete Sophie Hinners auf der Stute "Addressee", die als letztes ins Stechen gegangen waren.