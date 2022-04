"Ich freue mich auf mein persönliches Highlight in dieser Saison – das Weltcup-Finale in Leipzig. Dass ich zu zweit im Sattel sitze, ist noch einmal etwas ganz Besonderes", sagt Jessica von Bredow-Werndl im "SpiO-Frühstück" am Montag (4. April). Die Dressur-Olympiasiegerin von 2021 ist erstmals bei der am Mittwoch beginnenden "Partner Pferd" in Leipzig zu Gast. Und das nicht ganz alleine, die 36-Jährige erwartet ihre zweites Kind: "Ja, es ist nicht mehr ganz zu verbergen. Ich fühle mich aber fit und wohl im Sattel."