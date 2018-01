Beste deutsche Frau im Springreiten ist Simone Blum. Die amtierende Deutsche Meisterin wird an einem 12. Januar wohl nicht mehr in den Sattel steigen. 2016 und auch dieses Jahr stürzte sie vom Pferd und renkte sich die Schulter aus. Sie nimmt sich vor: "Die nächsten Jahre mache ich einfach mal reitfrei an diesem Tag." Bildrechte: IMAGO