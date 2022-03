Die Springwettbewerbe waren in den Vorjahren für viele die Höhepunkte in Leipzig. Im Januar 2020 siegte Denis Lynch aus Irland nach einem wilden Ritt auf "GC Chopin's Bushi" im Weltcup-Springen vor Christian Ahlmann auf "Dominator 2000 Z" und Marcus Ehning auf "Comme il faut". 2019 ging der Sieg an Christian Ahlmann auf "Caribis Z".

Christian Ahlmann auf Dominator 2000 Z Bildrechte: imago images/Stefan Lafrentz