2022 ging es in Leipzig zuletzt in den Parcours bzw. ins Viereck. Dieses Mal stehen die Finals im Springreiten, Voltigieren und in der Dressur in Omaha im Mittleren Westen der USA an. Die Besten der Besten ermitteln vom 4. bis 8. April 2023 ihre Siegerinnen bzw. Sieger.