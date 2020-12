Pferdesport Leipziger "Partner Pferd" im März 2021 statt im Januar

Seit 1998 gibt es die große Leipziger Reitsportmesse "Partner Pferd". Im kommenden Jahr sollte vom 14. bis 17. Januar aufgesattelt werden. Wegen Corona wurde der Termin nun auf März verschoben, auf den 18. bis 21. März 2021. Das bestätigte der Weltreiterverband FEI am Dienstag "Sport im Osten".

Turnierdirektor Volker Wulff sagte: "Wir wollten die Verlegung, der Termin im März war eigentlich belegt. Wir haben es aber beim Weltreiterverband durchbekommen. Und wir hoffen, dass die Veranstaltung dann auch mit Zuschauern stattfinden kann." Im "SpiO-Talk" äußerte er "berichtigte Hoffnungen", dass es in Sachen Impfungen aufwärts gehe. An der die Zuschauer-Studie "Restart-19" in der Arena Leipzig werde er sich orientieren.